Les chars israéliens progressent aux abords de Gaza, Trump convoque une réunion sur le conflit

Des chars israéliens ont pénétré dans une nouvelle zone à la périphérie nord de la ville de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi, bombardant des habitations et provoquant la fuite de nombreux civils, ont rapporté des témoins. Cette escalade intervient alors que le président américain Donald Trump doit présider ce mercredi une réunion consacrée au conflit, avec l’ambition affichée d’aboutir à une résolution d’ici la fin de l’année.

Selon des habitants, les blindés israéliens sont entrés dans le quartier d’Ebad-Alrahman, détruisant plusieurs maisons et blessant des résidents. « Tout à coup, nous avons entendu les chars avancer, les explosions se rapprochaient et des familles ont commencé à courir vers notre zone », a raconté Saad Abed, 60 ans, ancien ouvrier du bâtiment, joint par Reuters depuis son domicile situé à environ un kilomètre du secteur.

L’armée israélienne a confirmé se préparer à une nouvelle offensive contre Gaza, décrite comme le dernier bastion du Hamas. Elle a averti que les civils seraient appelés à évacuer la ville, où vivent près de la moitié des deux millions d’habitants de l’enclave. Des milliers de personnes ont déjà fui, mais l’exode reste limité.

Mercredi matin, plusieurs dignitaires religieux de Gaza ont publiquement annoncé leur refus d’abandonner la ville, estimant que « fuir vers le sud ne serait rien de moins qu’une condamnation à mort ». Leur position illustre le dilemme des habitants, pris entre les bombardements et l’absence de refuge sûr.

Alors que les combats se rapprochent du cœur de Gaza, la réunion présidée par Donald Trump devrait réunir des représentants américains, israéliens et arabes pour tenter d’esquisser une voie diplomatique. Washington espère obtenir des avancées concrètes avant la fin de l’année, mais les perspectives de trêve restent incertaines face à l’ampleur des opérations militaires et à la résistance persistante du Hamas.