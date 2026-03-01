Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré dimanche espérer que la Corée du Nord reprenne le dialogue « dès que possible » afin d’ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les deux voisins, selon des propos rapportés par Reuters.

S’exprimant à l’occasion du 107e anniversaire du Mouvement d’indépendance du 1er mars, commémoration majeure en Corée du Sud, le chef de l’État a affirmé sa volonté de relancer les pourparlers avec Pyongyang. Il a souligné que la reprise du dialogue était essentielle pour favoriser la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne.

Lee Jae Myung a indiqué qu’il s’emploierait à créer les conditions propices à une reprise des discussions intercoréennes, sans détailler les initiatives concrètes envisagées. Les relations entre Séoul et Pyongyang demeurent tendues, marquées par des périodes alternant rapprochement et confrontation.

La date choisie pour ce discours revêt une forte portée symbolique. Le 1er mars commémore le soulèvement de 1919 contre la domination coloniale japonaise, un événement fondateur de l’identité nationale coréenne et régulièrement utilisé par les dirigeants pour évoquer les enjeux d’unité et de souveraineté.

Les propos du président sud-coréen interviennent dans un contexte régional sensible, alors que les questions de sécurité et de dialogue diplomatique restent au cœur des préoccupations sur la péninsule.