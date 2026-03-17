Le gouvernement britannique a annoncé un investissement pouvant atteindre 1 milliard de livres sterling pour développer les technologies quantiques, dans le cadre d’une stratégie visant à stimuler l’innovation et soutenir une économie en perte de vitesse.

La ministre des Finances, Rachel Reeves, a précisé que cette enveloppe servira notamment à l’acquisition d’ordinateurs quantiques avancés, capables de traiter simultanément un grand nombre de solutions. Ces technologies sont considérées comme essentielles pour accélérer les progrès dans des domaines clés tels que la santé, l’environnement ou encore les communications sécurisées.

Ce programme s’inscrit dans un plan global de 2 milliards de livres destiné à moderniser les capacités quantiques du Royaume-Uni. Une première tranche d’un milliard avait déjà été annoncée précédemment.

L’exécutif britannique espère ainsi positionner le pays comme un acteur majeur de cette technologie stratégique, alors que la concurrence internationale s’intensifie, notamment avec les États-Unis et la Chine.

Cette initiative intervient dans un contexte économique délicat, marqué par une croissance faible et des incertitudes accrues liées aux tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, qui pèsent sur les marchés de l’énergie et les perspectives économiques.

Avant les élections de 2024, le gouvernement s’était engagé à relancer l’économie par l’innovation et les investissements technologiques. Ce plan quantique apparaît comme l’un des piliers de cette stratégie.

En misant sur le quantique, Londres cherche à renforcer sa souveraineté technologique tout en créant de nouvelles opportunités industrielles et scientifiques à long terme.