Le Royaume‑Uni examine la possibilité de renforcer sa présence militaire dans le Golfe Persique après l’intensification des attaques iraniennes contre des navires dans la région, a déclaré le ministre britannique de la Défense John Healey.

Cette réflexion intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, marqué par la guerre opposant l’Iran aux États‑Unis et à Israël, ainsi que par des menaces pesant sur la sécurité de la navigation maritime.

Le ministre britannique a indiqué que Londres étudiait plusieurs options pour renforcer ses capacités militaires dans la zone, tout en rappelant que le pays dispose déjà de moyens déployés sur place.

La Royal Navy a notamment mis en service dans la région des systèmes autonomes de chasse aux mines destinés à sécuriser les voies maritimes stratégiques et à détecter d’éventuels engins explosifs.

La semaine dernière, la marine britannique a cependant annoncé le retour au Royaume-Uni du dernier chasseur de mines stationné dans la région, le HMS Middleton, basé à Bahreïn. Le navire, âgé de plus de quarante ans, n’était plus certifié pour naviguer.

Les autorités britanniques cherchent désormais à adapter leur dispositif militaire dans le Golfe afin de répondre aux nouvelles menaces et de garantir la sécurité du trafic maritime, alors que cette zone demeure essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial.