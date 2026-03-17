Le roi d’Espagne Felipe VI a reconnu publiquement les exactions commises par son pays durant la période coloniale, dans une déclaration rare qui marque une inflexion notable du discours de la monarchie sur son passé impérial.

Cette prise de position intervient alors que l’Espagne n’a jamais présenté d’excuses officielles à ses anciennes colonies, malgré des demandes répétées de certains pays d’Amérique latine. Les propos du souverain constituent ainsi une reconnaissance symbolique, mais sans aller jusqu’à un acte formel de repentance.

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, l’Espagne a dirigé l’un des plus vastes empires de l’histoire, s’étendant sur plusieurs continents, notamment en Amérique centrale et en Amérique latine. Cette domination s’est accompagnée de pratiques telles que le travail forcé, l’expropriation des terres et des violences à l’encontre des populations autochtones.

La reconnaissance de ces abus par le chef de l’État espagnol s’inscrit dans un contexte international où plusieurs anciennes puissances coloniales sont appelées à reconnaître leur responsabilité historique. Toutefois, Madrid reste prudent sur la question d’éventuelles excuses officielles.

Cette déclaration pourrait relancer les débats en Espagne et à l’étranger sur la mémoire coloniale et les relations avec les pays historiquement liés à l’empire espagnol.

Elle souligne également les tensions persistantes entre reconnaissance historique, responsabilité politique et attentes diplomatiques, dans un sujet qui demeure sensible des deux côtés de l’Atlantique.

En reconnaissant ces exactions sans présenter d’excuses, Felipe VI adopte une position intermédiaire, susceptible d’alimenter à la fois les demandes de reconnaissance accrue et les critiques sur l’absence de gestes plus concrets.