Les autorités de régulation du United Kingdom ont exigé que plusieurs grandes plateformes numériques renforcent leurs mesures pour empêcher les enfants d’accéder à leurs services, estimant que les règles actuelles sur l’âge minimum ne sont pas suffisamment respectées.

Le régulateur des médias Ofcom et le Information Commissioner’s Office (ICO) ont notamment interpellé des plateformes comme Meta Platforms, TikTok, Snapchat et YouTube.

Selon les autorités, les entreprises ne respectent pas toujours leurs propres limites d’âge et exposent certains mineurs à des contenus jugés nocifs ou addictifs via les recommandations algorithmiques.

La directrice générale d’Ofcom, Melanie Dawes, a déclaré que ces plateformes, pourtant très populaires, ne plaçaient pas suffisamment la sécurité des enfants au cœur de leurs produits. Elle a averti que des mesures pourraient être prises si la situation ne s’améliore pas rapidement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Online Safety Act, les plateformes concernées doivent présenter d’ici le 30 avril des mesures concrètes pour renforcer les contrôles d’âge, empêcher les contacts d’inconnus avec les mineurs et sécuriser davantage les flux de contenus.

Parallèlement, le gouvernement britannique envisage de durcir la législation en interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une mesure inspirée de dispositions similaires adoptées en Australia.