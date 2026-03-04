Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a défendu la décision de son gouvernement d’autoriser les États-Unis à utiliser la base aérienne de Lajes, située dans l’archipel des Açores, dans le cadre de la campagne de bombardements contre l’Iran.

Cette position contraste avec celle de l’Espagne voisine, qui a refusé de permettre l’utilisation de ses bases militaires pour des opérations liées au conflit.

S’exprimant devant le Parlement, Luis Montenegro a affirmé que cette autorisation respectait la législation portugaise ainsi que les accords de défense conclus de longue date avec Washington. Selon ces accords, les États-Unis peuvent utiliser la base de Lajes sans autorisation préalable en temps de paix, mais doivent obtenir l’accord du Portugal lorsque des hostilités sont en cours.

Le chef du gouvernement a précisé que l’autorisation accordée avait un caractère défensif et qu’elle visait des objectifs militaires, conformément au droit international.

« Le Portugal entretient objectivement une relation étroite avec notre allié, les États-Unis », a déclaré Montenegro devant les parlementaires.

Il a également accusé l’Iran d’avoir violé à plusieurs reprises les normes internationales en raison de ses ambitions nucléaires et du développement de missiles à longue portée, qualifiant Téhéran d’État soutenant le terrorisme international.

La décision du gouvernement portugais intervient alors que les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui ont déclenché une série de représailles et alimenté les inquiétudes d’un conflit régional plus large.