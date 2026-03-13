Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, s’est entretenu jeudi à Djeddah avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, afin d’évoquer l’évolution de la situation au Moyen-Orient.

Selon le bureau du Premier ministre pakistanais, les deux dirigeants ont discuté des récents développements régionaux dans un contexte marqué par l’escalade des tensions et des combats impliquant notamment Israël, les États-Unis et l’Iran.

Lors de cette rencontre, Shehbaz Sharif a exprimé la « pleine solidarité » du Pakistan envers le royaume saoudien. Le dirigeant pakistanais a également assuré que son pays resterait fermement aux côtés de Riyad dans cette période de tensions régionales.

Dans un message publié par le porte-parole du Premier ministre, Mosharraf Zaidi, les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur la situation géopolitique actuelle et ont réaffirmé leur volonté de coopérer afin de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.

Cette réunion intervient alors que le Moyen-Orient traverse une phase d’escalade militaire et diplomatique, avec des affrontements et des menaces croissantes entre plusieurs puissances régionales et internationales.