Le Népal a décidé de rationner le gaz de cuisine afin de prévenir une éventuelle pénurie provoquée par les tensions au Moyen-Orient et la panique des consommateurs.

Selon la Nepal Oil Corporation, entreprise publique chargée de l’approvisionnement énergétique, les autorités vont commencer à ne remplir que la moitié des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (GPL) apportées par les consommateurs. Cette mesure doit permettre de prolonger les stocks disponibles dans le pays.

Le directeur exécutif de l’entreprise, Chandika Prasad Bhatta, a expliqué que cette décision vise principalement à mettre fin à la ruée sur les réserves. De longues files d’attente se sont formées devant les stations de remplissage, notamment dans la capitale Katmandou.

Les perturbations sont liées aux tensions militaires impliquant l’Iran et aux difficultés de transport maritime dans le détroit d’Ormuz, une route clé pour le commerce énergétique mondial.

Le Népal dépend entièrement de l’Inde pour son approvisionnement en carburant, y compris pour le gaz domestique. Les autorités assurent toutefois que les stocks restent suffisants et que le rationnement est une mesure préventive destinée à calmer la panique du public.