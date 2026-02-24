Le Mexique déploie 2 000 soldats à Jalisco après la mort d’un chef de cartel

Le gouvernement mexicain a annoncé l’envoi de 2 000 soldats supplémentaires dans l’État de Jalisco, au lendemain de la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, chef du Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

Ce déploiement massif vise à contenir les violences déclenchées par l’opération militaire qui a conduit à la mort du baron de la drogue le plus recherché du pays. Des blocages routiers, des incendies de véhicules et des attaques contre les forces de sécurité ont été signalés dans plusieurs zones de Jalisco et dans des États voisins.

Les autorités ont indiqué que les renforts comprenaient des unités de l’armée et de la Garde nationale, chargées de sécuriser les axes routiers, les aéroports et les centres urbains stratégiques, notamment autour de Guadalajara et de Puerto Vallarta.

La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié l’opération contre le CJNG d’étape décisive dans la lutte contre le crime organisé, tout en reconnaissant que des représailles étaient à prévoir. Des experts en sécurité avertissent que l’élimination d’un chef de cartel peut entraîner une intensification temporaire de la violence et des luttes internes.

Le gouvernement affirme que l’objectif est de restaurer rapidement l’ordre public et d’éviter que l’instabilité ne s’étende à d’autres régions du pays.