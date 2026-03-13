Le Maroc prépare un plan visant à rapatrier ses ressortissants ayant combattu pour l’État islamique en Syrie et actuellement détenus en Irak, a indiqué un responsable sécuritaire.

Cette initiative intervient après que les États-Unis ont transféré plusieurs détenus de l’État islamique depuis la Syrie vers des centres de détention irakiens, à la suite de l’effondrement des Forces démocratiques syriennes (FDS), milice kurde qui surveillait plusieurs prisons et camps.

Selon un responsable proche du dossier, les autorités marocaines élaborent actuellement une stratégie tenant compte de la diversité des personnes concernées : anciens combattants, femmes ayant vécu dans les camps des FDS et leurs enfants.

Au total, environ 5 700 combattants masculins de l’État islamique ont été transférés vers l’Irak dans le cadre de la fin de la mission américaine en Syrie. Depuis, Bagdad appelle les pays d’origine à reprendre leurs ressortissants détenus.

Plusieurs centaines de femmes et d’enfants marocains resteraient également dans des camps en Syrie. En 2019, le Maroc avait déjà rapatrié huit combattants liés à l’État islamique, qui avaient ensuite été jugés et condamnés à de lourdes peines de prison.