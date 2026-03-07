Le Hezbollah libanais a passé plusieurs mois à renforcer ses capacités militaires et à reconstituer son arsenal en prévision d’une nouvelle confrontation avec Israël, qu’il jugeait inévitable, selon plusieurs sources proches du groupe.

Affaibli mais non vaincu après le conflit dévastateur de 2024 avec Israël, le mouvement soutenu par l’Iran aurait lancé un vaste effort de réarmement, notamment en développant localement des drones et des missiles grâce à ses propres installations de production.

Selon six sources interrogées, dont des responsables libanais et étrangers ainsi qu’un responsable militaire israélien, le Hezbollah disposait d’un budget mensuel estimé à environ 50 millions de dollars pour soutenir ces préparatifs.

Les sources affirment également que l’Iran aurait joué un rôle important dans ce réarmement en apportant un soutien financier et logistique au groupe.

Les responsables du Hezbollah considéraient qu’un nouveau conflit avec Israël était probable et que cette fois-ci l’organisation pourrait être confrontée à une menace existentielle, ont indiqué ces sources.

Interrogé par Reuters, le chef du bureau des médias du Hezbollah, Youssef al-Zein, a refusé de commenter les opérations militaires du groupe, mais a affirmé que le mouvement était déterminé à poursuivre le combat.

« Nous nous battrons jusqu’au dernier souffle », a-t-il déclaré.

Ces révélations interviennent alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont de nouveau intensifiées dans le contexte plus large de la guerre régionale impliquant l’Iran, faisant craindre une nouvelle escalade militaire à la frontière israélo-libanaise.