Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, s’est entretenu à Moscou avec le dirigeant de la société nucléaire d’État russe Rosatom, Alexeï Likhachev, afin de discuter de questions liées à la non-prolifération nucléaire.

Selon Rosatom, la rencontre s’est tenue dans la capitale russe et a porté sur les enjeux internationaux liés au contrôle du nucléaire civil et à la prévention de la prolifération des armes nucléaires.

Cette réunion intervient dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques, notamment autour du programme nucléaire de l’Iran et des débats au Conseil de sécurité des Nations unies sur la surveillance des activités nucléaires de certains États.

Rosatom a indiqué que Rafael Grossi devait également rencontrer d’autres responsables russes au cours de sa visite afin d’évoquer les questions de sécurité nucléaire et de coopération internationale dans le domaine de l’énergie atomique.

L’AIEA, organe de contrôle nucléaire de l’Organisation des Nations unies, est chargée de surveiller les programmes nucléaires civils dans le monde afin de s’assurer qu’ils ne sont pas détournés à des fins militaires.

La Russie, l’un des principaux acteurs mondiaux du nucléaire civil à travers Rosatom, joue un rôle important dans la construction et l’exploitation de centrales nucléaires dans plusieurs régions du monde, ce qui rend les discussions sur la non-prolifération particulièrement sensibles dans le contexte géopolitique actuel.