Le chef danois René Redzepi a annoncé qu’il se retirait des opérations quotidiennes du restaurant Noma, établissement gastronomique mondialement reconnu situé à Copenhague, après avoir reconnu des erreurs dans la gestion de son personnel par le passé.

Noma, régulièrement classé parmi les meilleurs restaurants du monde et récompensé par des étoiles Michelin, a contribué à faire de Redzepi l’une des figures les plus influentes de la gastronomie contemporaine.

Cette décision intervient après la publication d’une enquête par le The New York Times révélant les témoignages de dizaines d’anciens employés. Ceux-ci affirment avoir subi des violences physiques et psychologiques dans les cuisines du restaurant entre 2009 et 2017.

Des récits similaires circulaient déjà depuis plusieurs années dans le milieu de la restauration et sur les réseaux sociaux, alimentant les critiques sur la culture de travail dans certaines cuisines gastronomiques.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, René Redzepi a déclaré qu’il assumait la responsabilité de son « leadership passé » et qu’il avait décidé de se retirer après plus de vingt ans à diriger l’établissement.

Le restaurant a confirmé dans un communiqué que le chef se retirerait immédiatement de ses fonctions opérationnelles quotidiennes afin de permettre à la direction actuelle de conduire le restaurant vers une nouvelle étape de son développement.