Le Brésil révoque un décret sur les voies navigables après l’occupation d’un port de Cargill par des autochtones

Le gouvernement brésilien a annoncé la révocation d’un décret autorisant le dragage du fleuve Tapajós et l’expansion du transport ferroviaire de soja et de maïs destinés à l’exportation, à la suite de l’occupation d’un terminal portuaire exploité par Cargill Inc en Amazonie.

Des manifestants autochtones avaient investi le site de Santarém pour protester contre le décret 12.600, estimant que le projet menaçait leurs territoires et l’environnement. Selon eux, l’approfondissement du fleuve et l’intensification des infrastructures logistiques favoriseraient l’expansion de l’agrobusiness au détriment des communautés locales.

Le décret, promulgué sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva, autorisait des travaux destinés à faciliter l’acheminement des récoltes vers les ports d’exportation. Le Tapajós constitue un axe stratégique pour le transport de céréales produites dans le centre-ouest du pays, notamment le soja et le maïs.

Face à la mobilisation, le gouvernement a finalement décidé d’abroger le texte. Des images diffusées lundi ont montré des manifestants célébrant cette décision devant le terminal de Cargill à Santarém.

Cette affaire illustre les tensions persistantes entre les objectifs économiques du Brésil, grand exportateur agricole mondial, et les revendications des peuples autochtones concernant la protection de leurs terres et de l’environnement en Amazonie.