L’Australie lance une enquête sur l’antisémitisme après la fusillade de Bondi

L’Australie a annoncé l’ouverture d’une enquête gouvernementale sur l’antisémitisme à la suite de la fusillade survenue en décembre 2025 à Bondi Beach, à Sydney, qui a fait 15 morts lors d’un événement juif célébrant Hanoukka.

L’attaque, perpétrée dans un pays réputé pour sa législation stricte en matière d’armes à feu, a profondément choqué l’opinion publique et relancé le débat sur la sécurité, la prévention de la radicalisation et la lutte contre les discours haineux.

Les autorités ont indiqué que l’enquête examinerait l’ampleur des actes antisémites dans le pays, les réponses institutionnelles existantes et les mesures à mettre en place pour mieux protéger les communautés visées. Le gouvernement entend également évaluer si des lacunes juridiques ou opérationnelles ont pu contribuer à la montée des tensions.

L’événement de Bondi Beach a suscité des rassemblements de solidarité à travers le pays et des appels à un renforcement des dispositifs de sécurité lors des manifestations religieuses et communautaires.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte international marqué par une hausse signalée des incidents antisémites dans plusieurs pays, poussant les gouvernements à renforcer leur vigilance et leurs politiques de prévention.