L’armée allemande a décidé d’imposer une interdiction générale de filmer et de prendre des photos sur l’ensemble de ses installations militaires, afin de réduire les risques de diffusion d’informations sensibles sur les réseaux sociaux.

La mesure est entrée en vigueur fin février, a indiqué vendredi un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Elle concerne tout le personnel militaire présent sur les bases et autres sites de la Bundeswehr.

Selon les autorités, cette décision vise à empêcher la publication accidentelle d’images pouvant révéler des informations sensibles, comme des équipements militaires, des dispositifs de sécurité ou des infrastructures stratégiques.

Les responsables de la défense craignent en particulier que des contenus publiés sur les réseaux sociaux puissent être exploités par des acteurs hostiles ou des services de renseignement étrangers.

Cette interdiction intervient alors même que l’armée allemande utilise de plus en plus les plateformes numériques pour promouvoir le recrutement et améliorer son image auprès du public.

Les autorités militaires cherchent ainsi à trouver un équilibre entre la communication sur les réseaux sociaux et la protection des informations liées à la sécurité nationale, dans un contexte international marqué par des tensions accrues et une attention renforcée aux questions de cybersécurité et de renseignement.