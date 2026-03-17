Le gouvernement suisse a appelé les électeurs à rejeter une initiative visant à limiter la population du pays à 10 millions d’habitants, estimant qu’une telle mesure mettrait en péril l տնտեսie et les relations avec l’Union européenne.

Ce projet, soutenu par le parti de droite Union démocratique du centre (UDC), sera soumis à référendum le 14 juin. Il prévoit de plafonner la population résidente permanente d’ici 2050 et d’abandonner l’accord de libre circulation des personnes avec l’Union européenne.

Pour les autorités suisses, cette initiative représenterait un risque majeur pour l’économie nationale, fortement dépendante de la main-d’œuvre étrangère et de ses liens commerciaux avec l’UE, son principal partenaire.

Le gouvernement met également en garde contre les conséquences diplomatiques d’une remise en cause de la libre circulation, alors que la Suisse cherche actuellement à renforcer ses relations avec Bruxelles afin de garantir son accès au marché européen.

De leur côté, les partisans du texte estiment que l’immigration actuelle exerce une pression excessive sur le pays. Ils dénoncent notamment la pénurie de logements, la hausse des loyers et la saturation des infrastructures publiques.

L’UDC, première force politique du pays, voit aussi dans une intégration accrue avec l’Union européenne une menace pour la souveraineté suisse et une source de contraintes réglementaires supplémentaires.

Ce débat s’inscrit dans une longue tradition de votations populaires en Suisse sur les questions migratoires, révélant les tensions entre impératifs économiques, souveraineté nationale et gestion de la croissance démographique.