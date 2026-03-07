La Suisse prévoit désormais d’acquérir environ 30 avions de chasse F-35A Lightning II du constructeur américain Lockheed Martin, contre 36 initialement envisagés. Le gouvernement suisse a annoncé vendredi que cette réduction était liée à l’augmentation du coût du programme.

Pour faire face à cette hausse, le gouvernement a demandé au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs suisses, soit environ 505 millions de dollars. Selon le ministre de la Défense Martin Pfister, ce financement devrait permettre à la Suisse de finaliser l’achat d’environ 30 appareils.

La décision marque un ajustement important du projet de modernisation de l’armée de l’air suisse. Les F-35A Lightning II doivent remplacer les avions actuels et renforcer les capacités de défense aérienne du pays dans un contexte sécuritaire européen de plus en plus tendu.

Le gouvernement suisse doit également faire face à des retards dans la livraison de systèmes de défense aérienne Patriot commandés aux États-Unis. Ces systèmes, selon Martin Pfister, pourraient être livrés avec un délai supplémentaire de quatre à cinq ans.

Ce retard s’explique notamment par la décision de Washington de prioriser l’envoi de systèmes de défense Patriot à l’Ukraine. Les États-Unis ont choisi de soutenir Kiev face à la guerre en cours avec la Russie.

Face à ces incertitudes, la Suisse envisage désormais l’acquisition d’un second système de défense aérienne. Le ministre de la Défense a précisé que la préférence pourrait être donnée à une solution développée en Europe afin de diversifier les capacités de défense du pays.