Le gouvernement suisse prévoit désormais d’acquérir environ 30 avions de chasse F-35A Lightning II du constructeur américain Lockheed Martin, soit six appareils de moins que les 36 initialement envisagés, en raison de l’augmentation des coûts du programme.

Le ministre suisse de la Défense, Martin Pfister, a indiqué lors d’une conférence de presse que cette réduction faisait suite à la hausse du prix global du projet. En décembre, les autorités suisses avaient déjà évoqué ces surcoûts et demandé au Parlement un crédit supplémentaire de 394 millions de francs suisses, soit environ 505 millions de dollars.

Selon Pfister, ce financement additionnel devrait permettre au pays d’acheter environ 30 appareils, tout en maintenant le projet de modernisation de l’aviation militaire.

Par ailleurs, Berne fait face à un retard dans la livraison de systèmes de défense aérienne Patriot fournis par les États-Unis. Ces équipements ont été reportés afin de soutenir l’Ukraine, engagée dans la guerre contre la Russie.

Le ministre de la Défense a indiqué que ce retard pourrait atteindre quatre à cinq ans. En conséquence, la Suisse étudie désormais la possibilité d’acquérir un second système de défense aérienne.

Les autorités helvétiques ont précisé que, dans ce cas, leur préférence pourrait se porter sur un système de fabrication européenne, afin de renforcer les capacités de défense du pays en attendant la livraison des équipements américains.