La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé qu’elle ne lancerait pas de poursuites judiciaires contre le milliardaire Elon Musk, malgré les accusations qu’il a formulées à son encontre sur le réseau social X.

Le patron de la technologie avait affirmé en ligne que la dirigeante mexicaine aurait des liens avec des cartels de la drogue, une accusation que Sheinbaum rejette fermement.

Lors de sa conférence de presse matinale, la présidente a expliqué qu’elle avait décidé de ne pas engager de procédure civile pour le moment, tout en laissant entendre que la situation pourrait être réévaluée si de nouvelles déclarations étaient faites.

« Nous verrrons s’il continue, puis nous réévaluerons la situation », a-t-elle déclaré devant les journalistes.

Cette polémique intervient dans un contexte particulièrement tendu au Mexique, marqué par une recrudescence de la violence liée aux cartels de la drogue et par les débats politiques autour de la stratégie du gouvernement pour lutter contre le crime organisé.