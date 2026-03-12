La Haute Cour d’United Kingdom a rejeté l’appel du Crown Prosecution Service visant à rétablir des accusations liées au terrorisme contre Liam Óg Ó hAnnaidh, membre du groupe de rap irlandais Kneecap.

Le rappeur, connu sous son nom de scène Mo Chara, était accusé d’avoir brandi le drapeau du Hezbollah lors d’un concert à London en novembre 2024.

Les poursuites avaient déjà été abandonnées en septembre après qu’un tribunal eut estimé qu’elles avaient été engagées sans l’autorisation requise du directeur des poursuites publiques et du procureur général.

Le parquet britannique avait tenté de contester cette décision, mais la Haute Cour a finalement rejeté l’appel mercredi, mettant un terme à la procédure judiciaire.

Dans un communiqué, le Crown Prosecution Service a indiqué accepter la décision du tribunal.

Le groupe Kneecap, originaire de Belfast en Northern Ireland, est connu pour ses textes politiques et son soutien affiché à la cause palestinienne. Les membres du groupe ont dénoncé cette affaire, qu’ils considèrent comme une tentative de détourner l’attention des critiques adressées au gouvernement britannique concernant la guerre à Gaza Strip.