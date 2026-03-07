Le conflit au Moyen-Orient perturbe désormais la chaîne mondiale de la fast fashion, avec des cargaisons de vêtements bloquées dans plusieurs aéroports d’Asie du Sud. Selon des fabricants du Bangladesh et de l’Inde, l’annulation de nombreux vols par des compagnies aériennes du Golfe empêche l’acheminement des marchandises vers l’Europe et d’autres marchés.

Des expéditions destinées à des géants de l’habillement, dont Inditex, propriétaire de la marque Zara, sont actuellement immobilisées. Les perturbations touchent également des commandes destinées à d’autres grandes enseignes internationales, comme Primark, Next ou Marks & Spencer.

L’Asie du Sud est un centre majeur de production pour l’industrie mondiale du vêtement. Les usines du Bangladesh, de l’Inde et du Pakistan jouent un rôle central dans l’approvisionnement des marques de fast fashion, qui comptent sur des flux logistiques rapides pour alimenter en permanence leurs magasins en nouvelles collections.

Cependant, la fermeture de plusieurs plateformes aériennes importantes au Moyen-Orient a fortement perturbé ces circuits logistiques. Les compagnies aériennes du Golfe, comme Emirates ou Qatar Airways, qui assurent une grande partie du transport de marchandises entre l’Asie et l’Europe, ont dû suspendre certains vols.

Shovon Islam, directeur général du fabricant bangladais Sparrow Group, a indiqué que plusieurs cargaisons de vêtements de son entreprise étaient actuellement bloquées à l’aéroport de Dhaka. Ces marchandises devaient initialement être expédiées vers le Royaume-Uni via Dubaï.

« Une partie de mes envois de vêtements est actuellement bloquée à l’aéroport de Dhaka », a-t-il expliqué, ajoutant que la suspension des opérations à l’aéroport de Dubaï compliquait fortement la recherche d’itinéraires alternatifs. Selon lui, les solutions de remplacement sont souvent plus coûteuses et logistiquement difficiles.

Ces perturbations illustrent l’impact croissant du conflit sur le commerce mondial. Si la situation devait se prolonger, les retards dans la livraison des vêtements pourraient affecter les calendriers de production et de distribution des grandes marques de mode rapide.