La Croatie s’apprête à réintroduire le service militaire obligatoire pour la première fois depuis 17 ans, dans le cadre d’une stratégie visant à renforcer ses capacités de défense face aux tensions sécuritaires croissantes en Europe et dans les Balkans occidentaux.

Dès lundi, environ 800 recrues commenceront une formation militaire de base de deux mois dans plusieurs camps à travers le pays. Ce programme marque la mise en œuvre d’une réforme adoptée l’an dernier lorsque Zagreb a modifié sa loi sur la défense.

La formation inclura notamment des exercices de survie, d’autodéfense ainsi que l’apprentissage de l’utilisation de drones, reflet de l’évolution des besoins militaires modernes.

Au total, le gouvernement prévoit de former environ 4 000 conscrits par an. Lorsque Leon Dejanovic, 18 ans, commencera sa formation en mai, il fera partie de cette nouvelle génération appelée à effectuer le service militaire.

Malgré des débats au sein de l’opinion publique, plus de la moitié des premières recrues se sont portées volontaires, dont environ 10 % de femmes. Seules dix personnes ont invoqué l’objection de conscience pour effectuer un service civil alternatif, un taux particulièrement faible selon les universitaires.

Avec ce retour à la conscription, la Croatie rejoint la liste d’une dizaine de pays membres de l’OTAN qui ont maintenu ou réintroduit un service militaire obligatoire, dans un contexte marqué par les inquiétudes sécuritaires en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.