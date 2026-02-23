La Cour suprême américaine s’empare des litiges commerciaux avec Cuba, des milliards de dollars en jeu

La Cour suprême des États-Unis s’apprête à examiner des différends juridiques majeurs liés aux relations tumultueuses entre Washington et La Havane, avec des milliards de dollars potentiellement en jeu. Les juges doivent entendre lundi les arguments dans deux affaires portant sur l’application de la loi fédérale Helms-Burton de 1996, qui permet aux ressortissants américains de réclamer des compensations pour des biens confisqués par le gouvernement cubain après la révolution.

L’une des affaires concerne le géant pétrolier ExxonMobil, dont les actifs pétroliers et gaziers à Cuba ont été saisis en 1960. L’entreprise réclame des dommages et intérêts à des entités cubaines en vertu de la loi Helms-Burton, qui autorise des poursuites contre des sociétés « trafiquant » des biens expropriés.

La seconde affaire vise plusieurs compagnies de croisière, dont Carnival Corporation, Royal Caribbean Group et Norwegian Cruise Line, accusées d’avoir utilisé des installations portuaires à Cuba liées à des biens nationalisés. Les plaignants estiment que ces entreprises ont tiré profit de propriétés confisquées sans indemnisation adéquate des anciens propriétaires.

Au cœur des débats figure l’interprétation de la portée extraterritoriale de la loi Helms-Burton, longtemps restée en sommeil avant d’être pleinement activée ces dernières années. Le texte permet à des citoyens américains, y compris ceux naturalisés après avoir quitté Cuba, d’engager des actions en justice contre des entreprises étrangères opérant sur des biens nationalisés.

Les décisions de la Cour suprême pourraient redéfinir les contours juridiques de ces litiges et avoir des répercussions importantes pour les entreprises internationales actives à Cuba. Elles interviennent dans un contexte où les relations entre les États-Unis et l’île restent marquées par des décennies de tensions diplomatiques, de sanctions économiques et de contentieux non résolus.