Les autorités ivoiriennes ont assuré qu’elles poursuivraient leur programme de rachat des stocks excédentaires de cacao au prix garanti, afin d’apaiser les tensions avec les producteurs qui menaçaient d’organiser des manifestations.

Selon Siaka Diakité, président de l’Organisation interprofessionnelle agricole du cacao, le gouvernement a confirmé que l’intégralité des stocks recensés serait achetée. Le programme concerne environ 100 000 tonnes de fèves invendues accumulées après la baisse des prix mondiaux du cacao.

L’initiative, lancée fin janvier, vise à écouler ces stocks et à fournir des liquidités aux producteurs alors que la récolte de mi-saison débute plus tôt que prévu cette année. Les agriculteurs craignaient récemment que le programme ne soit interrompu, ce qui aurait aggravé leurs difficultés financières.

D’après les données de l’Organisation interprofessionnelle agricole du cacao, environ 23 000 tonnes ont déjà été achetées depuis le lancement de l’opération. Le reste du stock devrait être acquis progressivement au prix garanti fixé à 2 800 francs CFA par kilogramme.

« Je tiens à rassurer les producteurs et les présidents de coopératives : le gouvernement nous a donné des garanties quant à la poursuite du programme », a déclaré Siaka Diakité lors d’une conférence de presse au siège du Conseil du café et du cacao à Abidjan.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire dépend fortement de cette culture pour ses exportations et les revenus de millions d’agriculteurs. Toute perturbation de la filière pourrait avoir des répercussions importantes sur l’économie du pays et sur le marché mondial du cacao.