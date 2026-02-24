La Côte d’Ivoire annoncera le prix du cacao de mi-saison d’ici la fin du mois

La Côte d’Ivoire annoncera avant la fin du mois le prix garanti aux producteurs pour la récolte intermédiaire de cacao, a indiqué le ministre de l’Agriculture, dans un calendrier avancé par rapport aux habitudes du pays.

Premier producteur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire fixe généralement le prix de la récolte de mi-saison – qui s’étend d’avril à septembre – fin mars ou début avril. Cette année, le gouvernement prévoit de communiquer plus tôt, alors que les cours mondiaux ont fortement chuté après avoir atteint des niveaux records fin 2024.

« Dans quelques jours, avant la fin du mois, le gouvernement fera des annonces », a déclaré le ministre Bruno Nabagné Koné en marge du Salon international de l’agriculture à Paris, précisant que ces annonces porteront notamment sur le prix versé aux producteurs.

Après avoir presque triplé fin 2024, les contrats à terme sur le cacao ont reculé de plus de 70 %, pénalisés par un ralentissement de la demande des industriels du chocolat et par des récoltes abondantes dans plusieurs pays producteurs. Cette baisse exerce une pression accrue sur Abidjan pour ajuster son prix garanti.

Selon des sources gouvernementales ivoiriennes, le pays envisagerait de réduire le prix payé aux agriculteurs afin de s’aligner sur le Ghana voisin, qui a récemment abaissé ses prix agricoles d’environ un tiers. Une telle décision pourrait toutefois susciter des inquiétudes chez les planteurs, pour qui le cacao constitue la principale source de revenus.