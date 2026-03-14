La Chine a exhorté l’Afghanistan et le Pakistan à résoudre leurs différends par le dialogue plutôt que par la force, alors que les tensions militaires entre les deux voisins se sont intensifiées ces derniers jours.

Lors d’un entretien téléphonique avec le ministre afghan des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi, le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a appelé les deux pays à faire preuve de retenue et à engager rapidement des discussions directes afin de parvenir à un cessez-le-feu.

« Le recours accru à la force ne ferait que compliquer la situation et intensifier les tensions », a déclaré Wang Yi, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Ces déclarations interviennent après une frappe attribuée au Pakistan contre un dépôt de carburant de la compagnie aérienne privée Kam Air près de l’aéroport de Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan. L’attaque aurait détruit plusieurs installations et provoqué d’importants dégâts.

L’incident marque une nouvelle escalade dans ce qui est considéré comme l’un des épisodes les plus graves de tensions entre les deux pays depuis plusieurs années. Pékin tente de jouer un rôle de médiateur afin d’éviter une détérioration supplémentaire de la situation sécuritaire dans la région.

Au cours de leur conversation, Wang Yi et Amir Khan Muttaqi ont également évoqué la situation au Iran, dans un contexte de tensions régionales croissantes liées au conflit au Moyen-Orient.