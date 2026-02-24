La BBC s’excuse après la diffusion d’une insulte raciste lors des BAFTA

La BBC a présenté ses excuses après avoir diffusé une insulte raciste prononcée par un invité atteint du syndrome de Gilles de La Tourette lors de la cérémonie des BAFTA Awards, les récompenses cinématographiques britanniques.

L’incident s’est produit alors que les acteurs Michael B. Jordan et Delroy Lindo se trouvaient sur scène pour remettre un prix au film « Sinners ». Un homme identifié comme John Davidson a alors crié une insulte raciste. La BBC, qui diffusait la cérémonie avec un différé d’environ deux heures, n’a pas censuré les propos avant leur passage à l’antenne, et ceux-ci sont également restés disponibles sur sa plateforme de streaming jusqu’au lundi matin.

Dans un communiqué, le diffuseur public a reconnu une défaillance dans ses procédures de modération et a présenté ses excuses pour ne pas avoir retiré l’insulte avant la diffusion. La chaîne a indiqué avoir pris des mesures pour empêcher qu’un tel incident ne se reproduise.

Des acteurs noirs et des commentateurs ont estimé que des excuses plus rapides et plus explicites auraient dû être formulées dès la diffusion initiale. L’affaire a ravivé le débat sur la gestion éditoriale des événements en direct ou en différé.

Le syndrome de Gilles de La Tourette peut entraîner des tics moteurs et verbaux involontaires, parfois sous forme d’expressions inappropriées. Toutefois, la diffusion non censurée d’une insulte raciste lors d’un événement d’envergure nationale a suscité une vive controverse au Royaume-Uni.