Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a visité dimanche une cimenterie et a exhorté les responsables à intensifier la production afin d’atteindre les nouveaux objectifs définis lors d’un récent congrès du Parti des travailleurs, a rapporté lundi l’agence de presse officielle KCNA.

Fin février, la Corée du Nord a tenu le neuvième congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, une réunion d’une semaine au cours de laquelle Kim Jong-un a insisté sur la poursuite de grands projets de construction, notamment le développement du district de Hwasong à Pyongyang, dans le but de « renforcer la puissance nationale ».

Lors de son inspection, Kim a souligné l’importance de garantir un approvisionnement stable en ciment pour soutenir ces projets d’infrastructure, considérés comme essentiels à la stratégie de développement économique du pays. Les médias d’État ont présenté cette visite comme un signe de l’attention portée par le dirigeant aux secteurs industriels clés.

La Corée du Nord met régulièrement en avant les chantiers de construction et les projets urbains comme symboles de modernisation, dans un contexte marqué par des sanctions internationales et des difficultés économiques persistantes.