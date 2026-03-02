Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé dimanche que le Royaume-Uni avait accepté une demande des États-Unis visant à utiliser des bases britanniques pour mener des frappes « défensives » contre des missiles iraniens.

Dans une déclaration vidéo diffusée sur le réseau social X, Keir Starmer a précisé que cette autorisation concernait des opérations « spécifiques et limitées ». « Les États-Unis ont demandé l’autorisation d’utiliser des bases britanniques à des fins défensives spécifiques et limitées. Nous avons décidé d’accepter cette demande afin d’empêcher l’Iran de tirer des missiles dans toute la région », a-t-il déclaré.

Cette annonce intervient dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient, marqué par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et des représailles iraniennes. Londres insiste sur le caractère défensif de son soutien logistique, alors que la question du fondement juridique et de l’ampleur des opérations fait l’objet de débats diplomatiques.

La décision du gouvernement britannique pourrait susciter des discussions politiques internes, alors que le Royaume-Uni cherche à soutenir son allié américain tout en appelant à la désescalade et à une solution diplomatique pour éviter un conflit régional plus large.