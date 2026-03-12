L’armée d’Israel a mené mercredi soir de nouvelles frappes aériennes contre la banlieue sud de Beirut, bastion du Hezbollah, après le lancement de dizaines de roquettes vers le nord d’Israël par le mouvement libanais.

Des explosions ont illuminé le ciel de la capitale libanaise et provoqué des incendies dans plusieurs bâtiments, selon des témoins et des images diffusées sur place.

Selon des sources sécuritaires libanaises, plus de 100 roquettes ont été tirées vers le nord d’Israël. Le Hezbollah a revendiqué l’attaque dans le cadre d’une « série d’opérations », laissant entendre que d’autres actions pourraient suivre.

Un haut responsable israélien de la défense a affirmé que cette attaque constituait la première opération conjointe menée par le Hezbollah et l’Iran contre Israël depuis le début de la guerre.

Le conflit s’est intensifié après que le Hezbollah a ouvert le feu le 2 mars pour venger l’assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, événement qui a marqué le début de la guerre impliquant Israël, les United States et l’Iran.

Selon les autorités libanaises, les frappes israéliennes ont fait plus de 600 morts au Lebanon et provoqué le déplacement d’environ 800 000 personnes depuis le début de l’offensive. Un prêtre et un médecin figureraient parmi les victimes des attaques survenues cette semaine.

Face à l’escalade, l’armée israélienne a déployé des renforts dans le nord du pays, renforçant notamment ses positions le long de la frontière libanaise.