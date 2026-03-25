Irak : une frappe aérienne tue 7 soldats et fait 13 blessés dans la province d’Anbar

Une frappe aérienne a coûté la vie à sept soldats irakiens et blessé treize autres dans l’ouest du pays, selon des sources sécuritaires et le ministère de la Défense.

L’attaque a visé un site des Forces de mobilisation populaire chiites, près d’un centre médical militaire dans la province d’Anbar, touchant notamment une clinique et une unité du génie.

Les équipes de secours étaient toujours mobilisées pour rechercher d’éventuelles victimes supplémentaires dans les décombres.

Le ministère irakien de la Défense a dénoncé une « violation flagrante et grave » du droit international, soulignant que les installations médicales et le personnel de santé doivent être protégés en toutes circonstances.

Les autorités ont qualifié cette frappe d’escalade dangereuse et ont appelé à ce que les responsables soient identifiés et tenus de rendre des comptes.

Bagdad a également indiqué se réserver le droit de répondre, conformément au cadre légal en vigueur.

Cette attaque intervient dans un contexte régional déjà extrêmement tendu, marqué par la multiplication des frappes et des affrontements liés au conflit en cours au Moyen-Orient.

Elle illustre le risque d’extension du conflit à d’autres pays de la région, avec des conséquences potentiellement lourdes pour la stabilité locale.