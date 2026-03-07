De violentes crues soudaines ont frappé Nairobi dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant la mort d’au moins 23 personnes et causant d’importants dégâts dans la capitale kényane. Les inondations ont également perturbé le trafic aérien au principal aéroport d’Afrique de l’Est, selon les autorités.

Les secouristes ont passé la journée à retirer des corps des eaux et à rechercher d’éventuels survivants. Les fortes pluies ont transformé plusieurs quartiers en torrents, emportant des dizaines de véhicules et piégeant des habitants dans leurs maisons.

Le président kényan William Ruto a annoncé le déploiement d’équipes d’urgence, comprenant des soldats, afin de coordonner les opérations de secours. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et aux communautés touchées par la catastrophe.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le chef de l’État a indiqué avoir ordonné la distribution immédiate d’aide alimentaire provenant des réserves stratégiques nationales pour soutenir les familles affectées par les inondations.

Les crues ont également endommagé des infrastructures essentielles, notamment certaines parties du réseau électrique, plongeant plusieurs quartiers dans le noir. Les autorités ont signalé que les perturbations avaient aussi affecté le fonctionnement de l’aéroport international de Nairobi, un hub majeur pour l’Afrique de l’Est.

Dans le quartier industriel de Grogan, un agent de sécurité de 34 ans, John Lomayan, a raconté avoir reconnu le corps d’un vendeur d’œufs coincé sous une voiture emportée par les eaux après la sortie de la rivière Nairobi de son lit.

Les scientifiques soulignent que les inondations deviennent de plus en plus fréquentes et intenses en Afrique de l’Est, un phénomène souvent lié aux effets du changement climatique qui accentue les épisodes météorologiques extrêmes dans la région.