Inde : un recensement géant mobilise 3 millions de fonctionnaires pour compter 1,4 milliard d’habitants

L’Inde s’apprête à lancer l’un des plus vastes recensements de l’histoire, mobilisant plus de 3 millions de fonctionnaires pour dénombrer la population la plus importante au monde.

Initialement prévu en 2021 mais repoussé notamment en raison de la pandémie de COVID-19, ce recensement débutera le 1er avril avec une phase d’inscription en ligne volontaire.

Il sera ensuite suivi de deux grandes étapes de collecte sur le terrain : une première consacrée aux logements et aux conditions de vie, puis une seconde visant à recenser les individus et leurs caractéristiques économiques et sociales.

Selon le commissaire au recensement, Mritunjay Kumar Narayan, cette opération s’étalera sur environ un an, mobilisant des moyens humains considérables à travers tout le pays.

Avec plus de 1,4 milliard d’habitants, l’Inde est devenue en 2023 le pays le plus peuplé du monde, dépassant la Chine, selon les estimations internationales.

Ce recensement revêt une importance stratégique majeure, car il permettra d’orienter les politiques publiques, la répartition des ressources et la planification économique.

Toutefois, certains aspects du processus, notamment la collecte de données sur les castes, suscitent un débat politique et social sensible dans le pays.

Malgré les défis logistiques, les autorités mettent en avant le potentiel démographique de l’Inde, dont la population jeune est perçue comme un atout économique face au vieillissement de nombreuses grandes puissances.

Cette opération colossale illustre à la fois l’ampleur du défi administratif et l’importance des données démographiques dans un pays en pleine transformation.