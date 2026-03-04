Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu’il allait bloquer l’octroi de visas d’études pour les ressortissants de quatre pays et suspendre les visas de travail pour les Afghans, dans le cadre d’un dispositif présenté comme un « frein d’urgence » destiné à limiter la hausse des demandes d’asile déposées par des personnes entrées légalement au Royaume-Uni.

Les nouvelles mesures concernent les étudiants originaires d’Afghanistan, du Cameroun, du Myanmar et du Soudan. Selon le ministère britannique de l’Intérieur, les demandes d’asile déposées par des étudiants venant de ces pays ont plus que quintuplé entre 2021 et 2025.

Les autorités ont également décidé de suspendre les visas de travail pour les ressortissants afghans. Le gouvernement affirme que les demandes de visas de travail déposées par des Afghans dépassent désormais le nombre de visas effectivement délivrés.

L’immigration reste l’un des sujets politiques les plus sensibles au Royaume-Uni. Le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer cherche à démontrer qu’il renforce les contrôles migratoires, alors que le parti populiste Reform UK progresse dans les sondages.

« La Grande-Bretagne offrira toujours refuge aux personnes fuyant la guerre et les persécutions, mais notre système de visas ne doit pas faire l’objet d’abus », a déclaré la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood dans un communiqué. Selon Londres, ces restrictions visent à protéger l’intégrité du système migratoire tout en maintenant les voies légales d’accueil pour les personnes réellement menacées.