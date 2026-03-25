Hongrie : Peter Magyar, ancien admirateur d’Orban, veut mettre fin à son règne

Figure montante de l’opposition hongroise, Peter Magyar s’impose comme le principal rival du Premier ministre Viktor Orban à l’approche des élections législatives.

Autrefois admiratif du dirigeant hongrois, qu’il considérait enfant comme un symbole du combat pour la démocratie après la chute du communisme, Magyar incarne aujourd’hui une alternative politique crédible.

À la tête du parti Tisza, il est désormais en tête des sondages et ambitionne de mettre fin aux 16 années de pouvoir d’Orban.

Sa campagne reprend certains codes du Premier ministre, notamment l’usage de symboles nationaux et une forte mobilisation populaire, tout en proposant un repositionnement stratégique du pays.

Peter Magyar promet notamment de renforcer les liens de la Hongrie avec les pays occidentaux et de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Ce positionnement contraste avec la politique menée par Viktor Orban, souvent critiquée pour sa proximité avec Moscou et ses tensions avec l’Union européenne.

L’émergence de Magyar reflète une recomposition politique en Hongrie, où une partie de l’électorat semble prête à envisager une alternance.

Le scrutin à venir pourrait ainsi marquer un tournant majeur, après plus d’une décennie de domination du pouvoir en place.

Cette dynamique souligne également l’évolution des figures politiques, où d’anciens soutiens deviennent parfois les principaux opposants.