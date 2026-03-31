Haïti : un massacre fait au moins 70 morts, un bilan bien supérieur aux chiffres officiels

Au moins 70 personnes ont été tuées lors d’une attaque d’une rare violence en Haïti, selon une organisation de défense des droits humains, un bilan largement supérieur aux chiffres avancés par les autorités.

Les violences ont éclaté dans la région de l’Artibonite, près de Petite-Rivière, où des groupes armés ont pris d’assaut plusieurs localités rurales. D’après des témoignages, les assaillants ont ouvert le feu sur les habitants et incendié des habitations, semant la panique.

Alors que les autorités évoquent environ 16 morts, l’organisation Defenseurs Plus fait état d’au moins 70 victimes et d’une trentaine de blessés, mettant en lumière l’ampleur réelle de la tragédie.

L’attaque aurait débuté tôt dimanche matin et se serait poursuivie jusqu’aux premières heures du lendemain, laissant derrière elle des villages dévastés.

Les conséquences humanitaires sont également lourdes : environ 6 000 personnes auraient été déplacées par les violences, selon les estimations de l’organisation.

Face à la gravité de la situation, l’Organisation des Nations unies a appelé à l’ouverture d’une enquête approfondie afin d’établir les responsabilités.

Ce nouveau massacre s’inscrit dans un contexte de violences persistantes en Haïti, où les gangs armés contrôlent de vastes territoires et multiplient les attaques contre les populations civiles.

La situation sécuritaire du pays continue de se dégrader, alimentant les inquiétudes de la communauté internationale quant à une crise humanitaire et politique de plus en plus grave.