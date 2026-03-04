Le gouvernement britannique a annoncé la suspension de la démolition de certaines parties de la tour Grenfell après que des familles de victimes ont menacé d’engager des poursuites judiciaires si des murs portant des empreintes de mains n’étaient pas préservés. Cette décision intervient alors que le démantèlement de l’immeuble, ravagé par un incendie en 2017, avait commencé en septembre dernier.

Lors de visites préalables aux travaux, des proches des victimes ont découvert sur les murs d’une cage d’escalier des empreintes de mains qu’ils pensent appartenir à des personnes ayant tenté de fuir l’incendie ou ayant survécu. Une inscription en arabe, « Allahu Akbar » (« Dieu est le plus grand »), a également été repérée sur un autre étage du bâtiment.

L’incendie de juin 2017 avait détruit cet immeuble de logements sociaux de 24 étages situé dans l’ouest de Londres, faisant 72 morts. La tragédie avait suscité une onde de choc au Royaume-Uni et relancé le débat sur la sécurité des immeubles et les conditions de logement dans les quartiers défavorisés.

Les familles des victimes ont récemment adressé une lettre préalable à une action en justice pour demander un contrôle judiciaire de la décision gouvernementale concernant la démolition. Elles souhaitent que certaines parties du bâtiment soient préservées en vue de la création d’un mémorial.

Un représentant du gouvernement a toutefois indiqué que les autorités ne prévoyaient pas de conserver de sections situées au-dessus du neuvième étage, invoquant la sensibilité du site et les risques liés à la sécurité. Or les empreintes de mains et l’inscription découvertes se trouvent au-dessus de ce niveau, ce qui alimente la colère des familles et des associations de proches des victimes.