Les autorités grecques ont arrêté un homme de 36 ans soupçonné d’avoir mené des activités d’espionnage au-dessus d’une base navale américaine située en Crète, installation stratégique pour Washington en Méditerranée orientale, selon des sources policières et de renseignement.

Le suspect a été interpellé à l’aéroport international d’Athènes après des informations transmises par les services de renseignement grecs. Une enquête a été ouverte et des éléments numériques saisis sont actuellement examinés.

La baie de Souda abrite des installations militaires utilisées par la Grèce, les États-Unis et l’OTAN. Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford y a récemment fait escale pour se ravitailler avant de se diriger vers le Moyen-Orient.

Selon les responsables, des photos du porte-avions ont été retrouvées sur le téléphone du suspect. Les autorités examinent également d’éventuels contacts avec une personne située en Iran via une application de messagerie.

L’affaire intervient dans un contexte de fortes tensions régionales liées à l’escalade entre les États-Unis, Israël et l’Iran, renforçant la sensibilité des sites militaires occidentaux dans la région.