Gemini poursuivie par ses actionnaires après des pertes et un changement de stratégie

La société Gemini, fondée par les frères Cameron Winklevoss et Tyler Winklevoss, fait face à une action en justice intentée par des actionnaires qui l’accusent d’avoir fourni des informations trompeuses lors de son introduction en Bourse.

La plainte vise également la société Gemini, dont les actions ont fortement chuté depuis son entrée sur le Nasdaq en septembre 2025. Les investisseurs reprochent à l’entreprise d’avoir minimisé les risques liés à son modèle économique et à ses changements stratégiques.

Selon les plaignants, Gemini aurait modifié sa stratégie après son introduction en Bourse, entraînant des pertes importantes et une série de départs au sein de l’entreprise. Ils estiment que ces éléments n’avaient pas été correctement communiqués dans les documents destinés aux investisseurs.

L’action en justice intervient dans un contexte plus large de volatilité sur les marchés liés aux technologies et aux cryptomonnaies, où les entreprises font face à des attentes élevées et à une pression accrue des investisseurs.

Gemini n’a pas souhaité commenter ces accusations dans l’immédiat.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la gouvernance de l’entreprise et sur la confiance des investisseurs, alors que les autorités et les marchés surveillent de plus en plus étroitement les pratiques de communication financière des sociétés cotées.