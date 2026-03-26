G7 : des alliés divisés face aux guerres et à l’imprévisibilité américaine

Les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent en France dans un contexte international particulièrement tendu, marqué par les conflits en Ukraine et en Iran.

Cette rencontre, organisée aux Vaux-de-Cernay, rassemble les principales puissances occidentales – États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Italie et Japon – ainsi que l’Union européenne.

Traditionnellement uni sur les grandes questions internationales, le G7 apparaît aujourd’hui fragilisé par les divergences croissantes avec Washington, notamment depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump.

Les alliés des États-Unis expriment leur inquiétude face à une politique étrangère jugée imprévisible, en particulier sur le conflit avec l’Iran, où les objectifs américains restent flous selon plusieurs diplomates européens.

Les ministres européens devraient profiter de cette réunion pour réaffirmer leur soutien à l’Ukraine, tout en demandant davantage de clarté à Washington sur sa stratégie globale.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio est notamment attendu pour apporter des explications sur les opérations en cours au Moyen-Orient.

Au-delà des questions sécuritaires, les discussions portent également sur les tensions économiques et commerciales, dans un climat d’incertitude mondiale.

Cette réunion met en évidence un affaiblissement du consensus au sein du G7, historiquement fondé sur une coopération étroite entre ses membres.

Elle illustre aussi les défis auxquels font face les démocraties occidentales pour maintenir une ligne commune dans un monde marqué par des crises multiples et des équilibres géopolitiques instables.