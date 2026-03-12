Une fusillade a été signalée jeudi dans la synagogue Temple Israel à West Bloomfield Township, dans l’État du Michigan, ont indiqué les autorités locales.

La police de l’État du Michigan et les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux après les premiers signalements. Des images aériennes diffusées par les médias montrent de la fumée s’élevant du toit du bâtiment, tandis que des véhicules de police et de pompiers entourent la zone.

Le shérif du comté d’Oakland County, Michael Bouchard, a déclaré à la chaîne CNN qu’aucune victime n’avait été confirmée pour l’instant, à l’exception possible du tireur.

Selon les autorités, l’incident pourrait également impliquer une attaque à la voiture-bélier avant la fusillade. Des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont été dépêchés sur place pour soutenir les forces de l’ordre locales.

La Fédération juive de Detroit a indiqué que plusieurs institutions affiliées avaient été placées en confinement préventif par mesure de sécurité. La synagogue Temple Israel abrite également un centre de la petite enfance accueillant des enfants dès l’âge de six semaines.

Les autorités poursuivent leur intervention et aucune information supplémentaire n’était immédiatement disponible sur les circonstances exactes de l’attaque.