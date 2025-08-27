Fusillade dans une école catholique de Minneapolis : deux enfants tués et 17 blessés

Une nouvelle fusillade scolaire a endeuillé les États-Unis mercredi : deux enfants âgés de 8 et 10 ans ont été tués et 17 autres personnes blessées lorsqu’un individu a ouvert le feu sur des élèves rassemblés pour une messe dans la chapelle de l’Annunciation Catholic School, un établissement privé d’environ 400 élèves.

Selon les autorités, l’assaillant a tiré à travers les vitraux de la chapelle, visant les enfants assis sur les bancs, avant de se donner la mort. « La cruauté et la lâcheté de tirer dans une église pleine d’enfants sont absolument incompréhensibles », a déclaré le chef de la police de Minneapolis, Brian O’Hara.

Le directeur du FBI, Kash Patel, a indiqué que l’affaire était traitée comme un acte de terrorisme intérieur et un crime de haine ciblant les catholiques. L’assaillant a été identifié comme Robin Westman, 23 ans, habitant de la région, dont le changement de prénom avait été officiellement enregistré en 2020.

Ce drame s’ajoute à une série noire : il s’agit déjà de la 146ᵉ fusillade dans un établissement scolaire américain depuis janvier, selon la base de données K-12 School Shooting Database. La multiplication de ces attaques alimente le débat sur la législation sur les armes à feu et pousse les autorités scolaires à renforcer les mesures de sécurité, sans parvenir à enrayer cette violence récurrente.

À Minneapolis, les habitants se disent sous le choc d’une attaque visant des enfants dans un lieu de culte, un symbole particulièrement marquant de la crise persistante des armes aux États-Unis.