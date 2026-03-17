Une militante palestinienne détenue dans un centre pour immigrants aux États-Unis a été libérée sous caution après une décision de justice, marquant un nouvel épisode dans la gestion controversée des manifestations liées à la guerre à Gaza.

Leqaa Kordia, 33 ans, a quitté lundi le centre de détention de Prairieland, au Texas, où elle était retenue depuis plus d’un an. Elle a rejoint sa famille dans le New Jersey, selon son équipe juridique. « Je ne sais pas quoi dire. Je suis libre… enfin, après un an », a-t-elle déclaré à sa sortie.

Les autorités américaines affirment qu’elle avait été placée en détention en 2025 pour avoir dépassé la durée de validité de son visa étudiant. Son avocat conteste cette version, affirmant qu’elle était en cours de régularisation de sa situation administrative.

Kordia avait également été arrêtée en 2024 à l’université Columbia lors de manifestations pro-palestiniennes contre la guerre menée par Israël à Gaza. Son cas est devenu emblématique des mesures prises par l’administration Trump à l’encontre de certains militants engagés sur ce dossier.

Sa libération a été ordonnée par la juge de l’immigration Tara Naselow-Nahas, qui a fixé une caution de 100 000 dollars. Il s’agissait de sa troisième audience de demande de libération, les deux précédentes ayant été suspendues par les autorités. La magistrate a critiqué les arguments du gouvernement, les qualifiant de « manipulateurs ».

Durant sa détention, Kordia a été hospitalisée en février après une crise d’épilepsie, ce qui a renforcé les appels à sa libération. Plusieurs organisations de défense des droits humains ainsi que des élus démocrates avaient plaidé en sa faveur.

Selon Amnesty International, elle a perdu 175 membres de sa famille dans la guerre à Gaza depuis fin 2023. Malgré sa remise en liberté, la procédure d’immigration engagée contre elle se poursuit, laissant planer une incertitude sur son avenir aux États-Unis.