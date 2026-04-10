États-Unis : un juge ordonne au Pentagone de rétablir l’accès des journalistes

Un juge fédéral américain a ordonné au Pentagone de rétablir pleinement l’accès des journalistes accrédités, estimant que le ministère de la Défense entravait leur travail en violation d’une décision judiciaire antérieure.

Le juge de district Paul Friedman, basé à Washington, a jugé que les autorités militaires ne respectaient pas une ordonnance précédente favorable au New York Times et à d’autres médias. Ces derniers contestaient des restrictions d’accès imposées l’an dernier au siège du pouvoir militaire américain.

Dans sa décision, le magistrat a dénoncé une « tentative flagrante de contourner une ordonnance légale du tribunal ». Il a souligné que le ministère ne pouvait pas réintroduire une politique jugée illégale sous couvert de nouvelles mesures.

L’affaire met en lumière les tensions persistantes entre l’administration et certains médias sur les conditions d’accès à l’information, notamment dans des institutions sensibles comme le Pentagone.

Les restrictions contestées avaient limité la capacité des journalistes à couvrir les activités du ministère de la Défense, suscitant des inquiétudes quant à la transparence et à la liberté de la presse.

Ni les représentants du New York Times, ni ceux du ministère de la Justice ou de la Maison-Blanche n’ont immédiatement réagi à la décision. Le Pentagone, de son côté, n’a pas commenté, invoquant les règles habituelles concernant les procédures judiciaires en cours.

Cette décision judiciaire constitue un rappel du rôle des tribunaux dans la protection de l’accès à l’information et du travail des médias, dans un contexte où les enjeux de transparence restent au cœur du débat démocratique aux États-Unis.