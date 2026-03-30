États-Unis : des élus démocrates réclament des comptes sur les exportations d’armes liées aux cartels

Des élus démocrates du Congrès américain ont demandé des informations détaillées sur les exportations d’armes à feu, craignant que des ventes légales alimentent la violence criminelle et renforcent les cartels en Amérique.

La sénatrice Elizabeth Warren et le représentant Gregory Meeks ont adressé une lettre au département du Commerce pour exiger un rapport complet sur les licences d’exportation d’armes semi-automatiques accordées depuis janvier 2025.

Les deux élus invoquent leurs pouvoirs de contrôle pour obtenir des données précises sur les ventes de fusils, pistolets, fusils de chasse et accessoires, estimant que ces équipements pourraient être détournés vers des organisations criminelles.

Au cœur de leurs inquiétudes : la possibilité que des armes fabriquées aux États-Unis, bien que légalement exportées, se retrouvent entre les mains de cartels opérant dans l’hémisphère occidental.

Cette demande s’inscrit dans un débat plus large sur la régulation des exportations d’armes américaines et leur impact à l’international, notamment en Amérique latine où la violence liée aux cartels reste élevée.

Les élus souhaitent obtenir des données détaillées sur le nombre de licences délivrées, leur destination et les contrôles effectués, afin d’évaluer l’efficacité des mécanismes de suivi.

Cette initiative pourrait relancer les discussions au Congrès sur un éventuel durcissement des règles encadrant les exportations d’armes, dans un contexte où la sécurité régionale et la responsabilité des États-Unis sont de plus en plus scrutées.

Elle met également en lumière les tensions entre les intérêts économiques liés à l’industrie de l’armement et les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de lutte contre le crime organisé.