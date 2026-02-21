Espagne : trois hommes arrêtés pour avoir expédié par la poste des capsules séchées de pavot à opium jusqu’aux États-Unis

La police espagnole a annoncé samedi l’arrestation de trois hommes soupçonnés d’avoir expédié par voie postale des capsules séchées de pavot à opium à travers l’Espagne et à l’étranger, notamment vers les États-Unis. Interpellés en janvier, ils sont depuis maintenus en détention provisoire, a précisé la Garde civile dans un communiqué. Ils sont poursuivis pour des infractions contre la santé publique liées au trafic de stupéfiants.

L’enquête a débuté en septembre 2025 après l’interception de quatre envois postaux contenant près de 7 kilogrammes de substances végétales à l’aéroport d’Alicante-Elche Miguel Hernández, principale porte d’entrée vers Alicante et la Costa Blanca, dans le sud-est de l’Espagne. Les analyses ont permis d’identifier la plante comme étant du Papaver somniferum, plus connu sous le nom de pavot à opium, directement associé à la production d’opium et de ses dérivés.

Les enquêteurs ont relevé que le même nom de famille figurait sur l’ensemble des colis, tant pour les expéditeurs que pour les destinataires. Ils ont également constaté que tous les envois provenaient d’adresses différentes situées dans la commune de Los Alcázares, dans la région de Murcie. Ces éléments ont conduit à l’identification de trois hommes appartenant au même clan familial, tous nés en Inde.

Lors de l’opération, les autorités ont saisi 527 kilogrammes de Papaver somniferum. Après consultation des bases de données policières, les enquêteurs ont établi que les trois suspects avaient été liés à de récents vols de pavot à opium dans des plantations légales destinées à un usage pharmaceutique, situées dans la province d’Albacete.

« En Espagne, il existe des cultures légales de cette plante destinées à un usage pharmaceutique », a rappelé Álvaro Gallardo, porte-parole de la Garde civile. « Mais de nombreuses personnes extraient de l’opium de manière totalement illégale pour la consommation ou le trafic, ce qui est dangereux si cela se fait sans contrôle, puisqu’il s’agit d’une substance narcotique », a-t-il ajouté.

Les trois hommes ont été présentés devant le juge d’instruction du ressort judiciaire d’Elche, qui a ordonné leur placement en détention.