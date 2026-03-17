Le rapport attendu sur la panne d’électricité massive qui a frappé l’Espagne et le Portugal en avril 2025 ne pointera aucun responsable, a indiqué le chef de l’autorité espagnole de la concurrence et de l’énergie (CNMC).

Cette panne, survenue le 28 avril, avait plongé une grande partie de la péninsule ibérique dans le noir pendant près de dix heures, perturbant fortement les transports, les communications et la vie quotidienne de millions de personnes.

Selon le responsable de la CNMC, l’enquête en cours ne devrait pas conclure à une faute précise ou à la responsabilité d’un acteur en particulier, malgré l’ampleur de l’incident.

Cette position pourrait susciter des critiques, alors que de nombreux observateurs et citoyens attendaient des explications claires sur les causes de cette défaillance majeure du réseau électrique.

L’absence de désignation de responsables pourrait également relancer le débat sur la robustesse des infrastructures énergétiques en Espagne et sur la capacité des autorités à prévenir ce type de crise.

La panne avait mis en lumière la vulnérabilité des systèmes électriques interconnectés, notamment dans un contexte de transition énergétique et d’augmentation de la demande.

Si le rapport ne désigne pas de coupable, il devrait néanmoins apporter des éléments d’analyse sur les circonstances de l’incident et proposer des recommandations pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

Cette affaire reste emblématique des défis auxquels sont confrontés les réseaux énergétiques européens, entre modernisation des infrastructures et gestion des risques à grande échelle.