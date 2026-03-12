Dans l’Arctique de Norvège, des médecins civils et des volontaires jouant le rôle de blessés participent à un exercice de préparation à la guerre dans le cadre des manœuvres militaires Cold Response 2026 organisées par l’OTAN.

L’exercice se déroule notamment dans la ville portuaire de Narvik, où des équipes médicales simulent l’arrivée de dizaines de « victimes » transportées par train avant d’être triées et transférées vers des hôpitaux de la région.

Ce scénario imagine un conflit éclatant en Finlande, dans lequel des soldats américains et norvégiens ainsi que des civils blessés seraient évacués vers la Norvège pour recevoir des soins médicaux.

Selon les organisateurs, environ 1 200 blessés fictifs devraient être pris en charge au cours de la simulation sur une période de dix jours. Dans la pratique, l’exercice réel mobilise environ une centaine de volontaires, dont des étudiants, jouant le rôle des victimes.

Les manœuvres Cold Response, organisées tous les deux ans dans l’Arctique européen, mettent cette année un accent particulier sur la coopération entre les forces armées, les services publics, les entreprises et les autorités locales afin d’améliorer la préparation des sociétés civiles en cas de conflit.